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Сотовая связь Транспорт и связь

МТС за лето заблокировала в Самарской области около 18 млн спам-звонков

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Самарской области за летние месяцы 2024 года. При помощи антиспам-решений МТС заблокировала за июнь–август около 18 млн нежелательных вызовов. Это почти на 7 млн вызовов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Фото: предоставлено МТС

Чаще всего жителям Самарской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации и коллекторы. Возможные мошенники заняли пятое место в антирейтинге. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 12 секунд.

Алгоритмы антиспам-защиты анализируют все входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Спаму присваивается номер категории, например, "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование". Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут блокироваться.

Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях входящие с незнакомых номеров помечаются цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

"Антиспам-решение от МТС "Защитник" показывает свою эффективность. Только за летние месяцы сервис заблокировал на 60% больше нежелательных вызовов, чем за такой же период прошлого года. Использование современных технологий позволяет не только избежать спам-звонков, которые отвлекают от дел, но и обезопасить себя и своих близких от мошенников, которые придумывают новые схемы обмана", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Самарской области с начала 2024 года превысил 42 млн минут или более 79 лет несостоявшихся разговоров.

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