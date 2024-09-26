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Малый бизнес и крупные промпредприятия обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25-26 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" работали ярмарки кооперации. Цель таких мероприятий - формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными предприятиями региона.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"За последние месяцы мы провели серию встреч крупных компаний и представителей МСП, видим их высокую востребованность и большой потенциал. Площадка "Промышленного салона" позволила нам провести сразу две ярмарки, привлечь 18 индустриальных партнеров, готовых к сотрудничеству с малыми предприятиями. Участники в формате прямого диалога смогли обменяться контактами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области, среди которых ПАО "ОДК-Кузнецов", ООО "Тесвел", ПАО "Гидроавтоматика", ОАО "Завод Продмаш", ООО "Тольяттинский механический завод" и ряд других крупных предприятий региона, рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции.

"Мы рады работать с небольшими предприятиями, поскольку они очень мобильны, с ними легко найти общий язык. На рынке много малых компаний, которые, возможно, не слышали о нас, о наших потребностях - для того и проводятся такие ярмарки. На мероприятии планируем найти поставщиков в IT-направлении, есть задачи по реинжинирингу и в области проектирования", - пояснил технический директор ООО "Средне-Волжский Подшипниковый Завод" Валентин Максимов.

В рамках мероприятия участники также смогли пообщаться в формате В2В. Предприятия-заказчики и компании-поставщики в неформальной обстановке смогли обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.

"Наша компания занимается предоставлением рабочего персонала на промышленные и производственные предприятия. Цель участия в ярмарке - найти партнеров, тех, с кем мы будем сотрудничать. На таких встречах идет момент общения, выстраивания коммуникаций, и далее все это перерастает в сотрудничество. На прошлой ярмарке нам удалось плодотворно пообщаться с несколькими заводами, и сейчас мы находимся уже на стадии обсуждения цен, договоров", - рассказала коммерческий директор ГК "Крафт-Билдинг" Ольга Колесова.

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Малым предприятиям, разумеется, довольно непросто выйти на лицо, принимающее решение о закупке. А такие вот мероприятия позволяют выйти на прямой контакт с производителями, для нас они очень полезны, - рассказывает директор компании "Эскимос" Владимир Мостовой. - Когда перед тобой сидит человек, который принимает решение, и он пришел, чтобы разговаривать с малым бизнесом, - это огромный плюс".

За два дня проведения форума "Промышленный салон" в ярмарках кооперации приняли участие 18 крупных промышленных предприятий региона. Областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" ярмарки кооперации проводятся на регулярной основе. Анонсы предстоящих мероприятий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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