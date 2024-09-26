Малый бизнес и крупные промпредприятия обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков

25-26 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" работали ярмарки кооперации. Цель таких мероприятий - формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными предприятиями региона.
"За последние месяцы мы провели серию встреч крупных компаний и представителей МСП, видим их высокую востребованность и большой потенциал. Площадка "Промышленного салона" позволила нам провести сразу две ярмарки, привлечь 18 индустриальных партнеров, готовых к сотрудничеству с малыми предприятиями. Участники в формате прямого диалога смогли обменяться контактами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области, среди которых ПАО "ОДК-Кузнецов", ООО "Тесвел", ПАО "Гидроавтоматика", ОАО "Завод Продмаш", ООО "Тольяттинский механический завод" и ряд других крупных предприятий региона, рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции.
"Мы рады работать с небольшими предприятиями, поскольку они очень мобильны, с ними легко найти общий язык. На рынке много малых компаний, которые, возможно, не слышали о нас, о наших потребностях - для того и проводятся такие ярмарки. На мероприятии планируем найти поставщиков в IT-направлении, есть задачи по реинжинирингу и в области проектирования", - пояснил технический директор ООО "Средне-Волжский Подшипниковый Завод" Валентин Максимов.
В рамках мероприятия участники также смогли пообщаться в формате В2В. Предприятия-заказчики и компании-поставщики в неформальной обстановке смогли обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.
"Наша компания занимается предоставлением рабочего персонала на промышленные и производственные предприятия. Цель участия в ярмарке - найти партнеров, тех, с кем мы будем сотрудничать. На таких встречах идет момент общения, выстраивания коммуникаций, и далее все это перерастает в сотрудничество. На прошлой ярмарке нам удалось плодотворно пообщаться с несколькими заводами, и сейчас мы находимся уже на стадии обсуждения цен, договоров", - рассказала коммерческий директор ГК "Крафт-Билдинг" Ольга Колесова.
Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Малым предприятиям, разумеется, довольно непросто выйти на лицо, принимающее решение о закупке. А такие вот мероприятия позволяют выйти на прямой контакт с производителями, для нас они очень полезны, - рассказывает директор компании "Эскимос" Владимир Мостовой. - Когда перед тобой сидит человек, который принимает решение, и он пришел, чтобы разговаривать с малым бизнесом, - это огромный плюс".
За два дня проведения форума "Промышленный салон" в ярмарках кооперации приняли участие 18 крупных промышленных предприятий региона. Областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" ярмарки кооперации проводятся на регулярной основе. Анонсы предстоящих мероприятий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?