Авито Авто и "Автостат" назовут лучших автодилеров страны

Авито Авто и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" 8 октября проведут награждение победителей 10-й Национальной премии "Автодилер года 2024". Будут отмечены дилеры, автобренды, группы компаний и отдельные специалисты, сумевшие показать лучшие результаты в области продаж, сервиса, маркетинга и клиентского обслуживания.

В этом году премия пройдет в обновленном формате. Новые критерии номинаций учитывают мнение не только профессионалов автоиндустрии, но и самих автовладельцев, расширяя круг участников и повышая авторитет премии.

Лучших представителей отрасли выберут в семи номинациях:

● "Лучшая дилерская сеть": победители в ней определяются с помощью онлайн-опроса автовладельцев, в котором предлагается оценить качество и клиентоориентированность послепродажного обслуживания по ряду параметров — от времени ожидания до компетентности консультантов. Опрос проводит аналитическое агентство "АВТОСТАТ"

● "Организация продаж новых автомобилей": номинация для официальных дилеров и дилерских холдингов, реализующих новые автомобили

● "Организация продаж автомобилей с пробегом": номинация для официальных дилеров и дилерских холдингов, осуществляющих продажу автомобилей с пробегом

● "Организация сервиса": номинация для официальных дилеров и дилерских холдингов, осуществляющих сервисно-технические услуги

● "Эффективные закупки": номинация для дилеров, работающих со складом через Автохаб — сервис для управления автоматизацией и развития бизнеса автодилеров. Победитель определяется по ряду критериев, среди которых доля выкупа от всех поступлений, участие trade-up в сделках и доля trade-up, оборачиваемость авто, прирост к прошлому году по складу и скорость реагирования на новые объявления

● "Клиентоориентированность": номинация для всех официальных дилеров в сегменте новых авто и авто с пробегом, имеющих активный кабинет на платформе Авито Авто. Победители определяются с учетом таких критериев, как средний рейтинг на Авито Авто в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года, наличие не менее 10 отзывов с оценкой, актуальность и достоверность объявлений в течение года, включая прозрачность и достоверность транслируемой цены, отработка звонков и входящих сообщений

● "Маркетолог года": единственная номинация, в которой награждается отдельный сотрудник, а не дилерский центр. Номинантами являются автомаркетологи РФ, подавшие заявку на участие в конкурсе "Маркетолог года 2024" по версии Авито Авто. Им необходимо было пройти несколько этапов отбора, подготовить и защитить реализованный кейс. На каждом этапе конкурсанты набирали баллы, по сумме которых и определяется победитель

К участию в премии приглашены все дилерские центры страны независимо от географии их расположения и размера бизнеса.

Победители премии получат от Авито Авто услуги продвижения, пакеты медийной рекламы на Авито, а также новый заметный бейдж на платформе. Награждение победителей пройдет во время выставки-форума CarX, где соберутся ключевые игроки автобизнеса. Также будет организована онлайн-трансляция награждения победителей. Подключиться к онлайн-трансляции и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте премии.