33-й симфонический в Тольятти открывает Сергей Давыдченко

Открытие нового симфонического сезона в Тольяттинской филармонии 27 сентября — это встреча с триумфатором 17 Международного конкурса им. П. Чайковского — 2023 пианистом Сергеем Давыдченко.

На конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition в Москве в 2018 г. он был удостоен звания лауреата и шести специальных призов, в том числе приза зрительских симпатий, а в 2021 — Гран-при и девяти спецпризов. Лауреат I Всероссийского конкурса стипендиатов фонда "Новые имена" (2021). Принимал участие в фестивалях "Звезды на Байкале" и "Рождественские встречи" Дениса Мацуева в Иркутске, фестивалях Дениса Мацуева в Перми и Суздале, "Лики современного пианизма" (ныне Международный фортепианный фестиваль "Мариинский"), "Звезды белых ночей" и "Музыкальный Олимп" в Санкт-Петербурге, "Белая сирень" им. С. В. Рахманинова в Казани, AMMERSEErenade (Германия) и других.

Концерт Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны"

В программе С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор, оp. 16

П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор, op. 36

И еще один приятный сюрприз — слушатели встретятся с маэстро Мокеровым и Сергеем Давыдченко перед концертом. Задайте музыкантам свой вопрос в 18:15.