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ВТБ: во втором полугодии выдача ипотеки в России снизится в 1,5 раза

СОЧИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно "охладится". По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% — второго полугодия 2023 года. Об этом в ходе Международного банковского форума в Сочи заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

В первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей. Несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по "охлаждению" рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и "старых" условий "семейной" ипотеки.

С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года.

"Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года — 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля — около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет "семейная" ипотека, оставшуюся часть — IT, Дальневосточная и "арктическая" госпрограммы", — отметил Сергей Бабин.

В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.

"Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. "Потепления", по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году", — добавил Сергей Бабин.

Гид потребителя

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