Диана Шнайдер проиграла Магдалене Фрех в третьем круге турнира в Китае

В воскресенье, 29 сентября, теннисистка Диана Шнайдер в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине встретилась с Магдаленой Фрех из Польши. Об этом сообщает sport.ru.

Матч длился 1 час 43 минуты. Первый сет завершился со счетом 6:0 в пользу Шнайдер, а последующие два выиграла Фрех (6:3, 6:4).