Галерея запустит цикл мастер-классов по линогравюре

Музея-галерея "Заварка" анонсировал мероприятия на 3, 5 и 6 октября.

В четверг, 3 октября, в 19:00 пройдет пешеходная экскурсия "Архитектурное верю/не верю" (12+). Ее проведет архитектор-реставратор, медиатор Любовь Ионова. Прогулка создана по мотивам действующей в "Заварке" выставки "Было/Не было" (12+) и основана на игре "верю — не верю". Это экскурсия-игра, на которой участникам предстоит определить правдивые и ложные истории и факты о зданиях на улицах Самарской и Ярмарочной.

С помощью специально разработанных архитектурных карточек экскурсантам нужно будет в каждый ход игры выбрать: соврать или сказать правду, а также доверится ли другим игрокам. Для участия не требуются специальные знания или подготовка, лишь логика, внимательность и память. В процессе игры будут раскрыты реальные истории домов, а в завершении посетителей ждет коллективное обсуждение, какие факты показались правдивыми и почему. Самый удачливый игрок получит особый подарок от Музея-галереи "Заварка".

Вход на мероприятие — 350 рублей.

В субботу, 5 октября, в 11:00, пройдет мастер-класс "Самарские окна" (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный пейзаж.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В октябре Музей-галерея "Заварка" совместно с искусствоведом, дизайнером и педагогом Дарьей Волковой запускает цикл мастер-классов "Черно-белая сказка" (12+) по линогравюре. Мини-курс включает три занятия, которые будут проходить по воскресеньям 6, 20 и 27 октября, с 15:00 до 17:00.

Линогравюра — это техника высокой печати, которую легко освоить с минимумом оборудования. На курсе участники познакомятся с историей и основами печатной графики и изучат особенности искусства иллюстрации. Кроме того, на встречах можно будет создать по собственным эскизам произведения в технике линогравюры по мотивам быличек и сказок Поволжья, представленных на действующей в "Заварке" выставке "Было/Не было" (12+).

На первом занятии 6 октября участники прослушают вводную лекцию о печатной графике, познакомятся с материалами, составят эскизы композиций и адаптируют их. На втором уроке (20 октября) создадут печатные доски с помощью специальных резцов, проведут тестовую печать и доработают свои формы. На заключительной встрече (27 октября) пройдет печать линогравюр.

Стоимость каждого занятия — 400 рублей. Три занятия представляют собой цельный курс, каждая встреча связана с предыдущей. Советуем участникам надевать темную, не сковывающую движения одежду.

Количество мест на мероприятия ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".