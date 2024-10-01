Защитник Максим Минеев покинул "Ладу"

Максим Минеев покинул "Ладу" — контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В составе тольяттинской команды Минеев играл с сезона 2023/2024 — на старте нынешнего регулярного чемпионата он провел только два матча, в которых отметился одной голевой передачей при нейтральном показателе полезности.
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