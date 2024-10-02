Мошенники выманили у самарской пенсионерки более 1 млн рублей, которые та копила на машину для внучки

В Самаре 71-летняя руководитель библиотеки стала жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Женщина копила деньги на машину, которую планировала подарить внучке в день рождения. Просматривая объявления в Интернете, пенсионерка обратила внимание на заманчивое предложение о продаже отечественного автомобиля.

Списавшись с продавцом в стороннем мессенджере и оговорив условия просмотра машины, женщина всерьез задумалась над приобретением. Через несколько дней автовладелец вновь написал будущей покупательнице и сообщил, что планирует совершить сделку в течение часа с другими клиентами, но если женщина сейчас переведет ему часть суммы, то он отменит встречу.

Недолго думая, она согласилась, и продавец выслал ей ссылку для перевода на онлайн-кошелек. Когда женщина заполнила банковские реквизиты, на сайте произошла ошибка, и с карты самарчанки списалось более миллиона рублей. Написав об этом продавцу, она так и не получила ответа и, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.