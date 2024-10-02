16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани задержали женщину, хранившую дома почти полкило метадона Мошенники выманили у самарской пенсионерки более 1 млн рублей, которые та копила на машину для внучки Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии Следствие: экс-чиновница из Самарской области не давала сироте получить жилье В Самарской области в суд передано дело нефтеврезчиков

Преступления Происшествия

В Сызрани задержали женщину, хранившую дома почти полкило метадона

СЫЗРАНЬ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 граммов метадона для дальнейшего сбыта на территории города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сызранские полицейские получили информацию о том, что ранее не судимая 56-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых осмотрели дом в одной из комнат нашли несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метадон. Общая масса наркотика превысила 460 граммов.

Женщина пояснила, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшей продажи с помощью тайников-закладок на территории города, но довести свой преступный умысел до конца не успела так, как была задержана.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере".

Полицейские продолжают работу по установлению причастности местной жительницы к аналогичным преступлениям, а также проверяют каналы поставки запрещенных веществ в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3