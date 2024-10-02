В Сызрани задержали женщину, хранившую дома почти полкило метадона

В Сызрани сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 56-летняя женщина хранила у себя в квартире более 460 граммов метадона для дальнейшего сбыта на территории города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сызранские полицейские получили информацию о том, что ранее не судимая 56-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства женщины, в присутствии понятых осмотрели дом в одной из комнат нашли несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метадон. Общая масса наркотика превысила 460 граммов.

Женщина пояснила, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшей продажи с помощью тайников-закладок на территории города, но довести свой преступный умысел до конца не успела так, как была задержана.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере".

Полицейские продолжают работу по установлению причастности местной жительницы к аналогичным преступлениям, а также проверяют каналы поставки запрещенных веществ в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.