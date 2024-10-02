В Тольятти будут судить самарца, обвиняемого в подкупе сотрудника железной дороги

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение жителю Самары по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").
По версии следствия, с февраля по март 2020 г. сотруднику одной из транспортных компаний передал замначальника железнодорожной станции Уголовное дело отправили в Комсомольский районный суд Тольятти.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек