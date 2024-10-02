16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани задержали женщину, хранившую дома почти полкило метадона Мошенники выманили у самарской пенсионерки более 1 млн рублей, которые та копила на машину для внучки Сотрудников самарской компании подозревают в хищении продуктов у армии Следствие: экс-чиновница из Самарской области не давала сироте получить жилье В Самарской области в суд передано дело нефтеврезчиков

Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить самарца, обвиняемого в подкупе сотрудника железной дороги

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение жителю Самары по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

По версии следствия, с февраля по март 2020 г. сотруднику одной из транспортных компаний передал замначальника железнодорожной станции Уголовное дело отправили в Комсомольский районный суд Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3