Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров "Ростелекома"

Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем Совета директоров компании избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели - по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.