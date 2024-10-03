16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" приглашает принять участие в студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT Автопарк медицины катастроф Калужской области под защитой Страхового Дома ВСК Более 2,1 миллиона клиентов: "Ингосстрах" подвел итоги полугодия по ДМС "Росгосстрах" завершает присоединение цифровой страховой "Пульс" Мессенджеры на первом месте: "Ингосстрах" и НАФИ определили самые популярные приложения среди россиян

Страхование Финансы

"Ингосстрах" приглашает принять участие в студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ингосстрах" запускает прием заявок на участие в ежегодном студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT. В нем смогут поучаствовать студенты 3-6 курсов российских вузов. Победители и финалисты получат фаст-трек на стажировку в компании.

В этом году темой кейс-чемпионата является развитие предпринимательской культуры и продуктового подхода в организации. Участники будут разрабатывать идеи и решения, которые помогут изменить страховую отрасль. Также студенты смогут пообщаться с экспертами бизнеса, ближе познакомиться с трендами страхового рынка, завести новые знакомства и получить памятные призы.

INGOSIGHT состоит из двух этапов. Первый проводится в очном формате — в течение недели участники придумывают идеи по заданной теме и направляют их на проверку. В финальный тур выходят до 20 студентов, набравших максимальное количество баллов на первом этапе. 29 ноября участникам предстоит защитить свои концепции перед жюри в офисе "Ингосстраха" в Москве.

"Конкурс студенческих работ им. В. И. Щербакова INGOSIGHT — важнейший инструмент развития культуры страхования среди молодежи и вовлечения талантов в реализацию актуальных задач бизнеса. Мы гордимся, что с каждым годом популярность конкурса среди студентов растет, а бизнес расширяет возможности прямого диалога с молодой аудиторией. Работы участников конкурса отличает свежий взгляд на стоящие перед ними задачи. Взаимодействие топ-менеджеров и талантливой молодежи помогает бизнесу создавать цифровые продукты будущего, а компании — привлекать лучшие кадры", — отметила Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" СПАО "Ингосстрах".

Подать заявку можно на официальном лендинге конкурса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3