"Ингосстрах" приглашает принять участие в студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT

"Ингосстрах" запускает прием заявок на участие в ежегодном студенческом конкурсе им. В. И. Щербакова INGOSIGHT. В нем смогут поучаствовать студенты 3-6 курсов российских вузов. Победители и финалисты получат фаст-трек на стажировку в компании.

В этом году темой кейс-чемпионата является развитие предпринимательской культуры и продуктового подхода в организации. Участники будут разрабатывать идеи и решения, которые помогут изменить страховую отрасль. Также студенты смогут пообщаться с экспертами бизнеса, ближе познакомиться с трендами страхового рынка, завести новые знакомства и получить памятные призы.

INGOSIGHT состоит из двух этапов. Первый проводится в очном формате — в течение недели участники придумывают идеи по заданной теме и направляют их на проверку. В финальный тур выходят до 20 студентов, набравших максимальное количество баллов на первом этапе. 29 ноября участникам предстоит защитить свои концепции перед жюри в офисе "Ингосстраха" в Москве.

"Конкурс студенческих работ им. В. И. Щербакова INGOSIGHT — важнейший инструмент развития культуры страхования среди молодежи и вовлечения талантов в реализацию актуальных задач бизнеса. Мы гордимся, что с каждым годом популярность конкурса среди студентов растет, а бизнес расширяет возможности прямого диалога с молодой аудиторией. Работы участников конкурса отличает свежий взгляд на стоящие перед ними задачи. Взаимодействие топ-менеджеров и талантливой молодежи помогает бизнесу создавать цифровые продукты будущего, а компании — привлекать лучшие кадры", — отметила Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" СПАО "Ингосстрах".

Подать заявку можно на официальном лендинге конкурса.