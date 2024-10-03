Бизнесмена из Самары обманул фальшивый сотрудник контролирующих органов

В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 72-летний предприниматель из Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником государственной контролирующей организации. Звонивший заявил, что бизнесу самарца грозит проверка. Якобы если у фирмы не окажется необходимых материалов для специально оборудованного стенда с информацией для граждан, работу организации остановят.
При этом фальшивый сотрудник контролирующих органов посоветовал фирму, которая поможет с необходимой полиграфией. Потерпевший согласился и перевел на указанный мошенником счет 800 тыс. рублей. После этого "проверяющий" исчез.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек