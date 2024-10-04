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Преступления Происшествия

В Тольятти финансист обратился к магии для спасения брака и лишился миллиона рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 42-летний работник банковской сферы пытался спасти брак, но стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина заметил разлад в своей семейной жизни. Вскоре супруга заявила ему, что устала от быта и хотела бы развестись. Тогда тольяттинец решил прибегнуть к помощи магов. В сети Интернет он наткнулся на статью о чудодейственных минеральных камнях, которые "заговорены" на спасение уз брака. Мужчина списался в чате с продавцом, выяснил, что стоимость услуги не превышает 3 тыс. руб., и решил совершить покупку. В течение трех дней он активно изучал обряд, а затем, перейдя по присланной ссылке к оплате, заполнил данные банковской карты. И с его счета произошло списание более 1 млн рублей.

Осознав, что это было не технической ошибкой стороннего платежного сервиса, а он стал жертвой мошенников, финансист обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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