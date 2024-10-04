Сломанный палец, переписка в соцсетях, разборки с виновником ДТП: невыдуманные истории из жизни страховых агентов ВСК

В воскресенье 6 октября российские страховщики отмечают свой профессиональный праздник. Накануне Дня страховщика сотрудники и страховые агенты Страхового Дома ВСК поделились невыдуманными историями из своей жизни.

Когда за клиента горой

Страховой агент ВСК из Кирова ждала своего клиента на продление договора. Тут клиент звонит и говорит, что стоит во дворе, в него въехала машина. Однако виновник не соглашается со своей виной.

Так как это было недалеко, агент пришла на место ДТП и с помощью аргументов сумела донести до виновника, что он виновен в случившемся, потому что резко выехал задом со дворовой стоянки и наехал на авто, двигающемуся по двору.

Потом агент предложила сторонам заполнить извещение о ДТП. У виновника его не оказалось. Клиент ВСК тоже сказал, что у него нет, но так как агент обязательно всем прикладывает к ОСАГО извещение о ДТП (это еще один повод обращаться к страховым агентам), то вместе нашли документ в бардачке. ДТП оформили.

Виновник настолько был поражен действиями страхового агента, что попросил у нее номер телефона. И через некоторое время обратился к ней за страховым полисом. Теперь в ВСК страхуется не только он, но и его сын с семьей.

От несчастного случая до любви один страховой случай

Страховому агенту из Кургана несчастный случай помог определиться с профессией. Супруг оформлял ОСАГО и заодно застраховал жену по полису страхования от несчастных случаев в ВСК.

Страховой случай не заставил себя ждать: девушка получила травму руки. Агент, оформляющая страховой случай, так интересно рассказывала о страховании, что пострадавшей захотелось попробовать себя в страховом деле и стать агентом.

И у нее все получилось. В итоге и выплату получила, и любимую профессию приобрела. Работает агентом ВСК уже более 10 лет.

Страхование их связало

Случается, что страхование помогает строить личную жизнь. Так, сотрудница Страхового Дома ВСК из Новосибирска публиковала посты в социальных сетях о продуктах компании и к ней за консультацией обратился молодой человек. Между молодыми людьми завязалась переписка, которая из деловой плавно перетекла в личную. Сейчас супруги воспитывают трехлетнего сына.

Через годы и через расстояния

Забавный случай произошел на праздновании дня рождения Страхового Дома ВСК. В Москву были приглашены лучшие агенты из разных уголков страны. Двое из них на торжестве несколько минут приглядывались друг, а потом… узнали друг друга.

Оказалось, что оба страховых агента 20 лет назад вместе учились на одном курсе ВУЗа и крепко дружили. Однако потом жизнь развела их по разным городам страны. А встретиться им помог случай, а вернее, работа в одной компании.