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Преступления Происшествия

В Сызрани молодая рецидивистка крала детские коляски

СЫЗРАНЬ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратились две женщины с заявлением о краже детских колясок. Материальный ущерб составил 12 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была задержана 21-летняя местная жительница, не имеющая постоянного источника дохода. Молодая особа ранее неоднократно судима за имущественные преступления.

Девушка признала вину в содеянном и пояснила, что со своим 26-летним приятелем хотела продать детские коляски, но не нашла покупателей и спрятала украденное имущество в дачном массиве. По данным полицейских, мужчина также не имеет постоянного источника дохода и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В присутствии понятых, злоумышленники добровольно выдали сотрудникам полиции похищенное, которое возвращено законным владелицам. При этом оба стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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