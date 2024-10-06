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Преступления Происшествия

В Жигулевске задержали мужчину за стрельбу в знакомого

ЖИГУЛЕВСК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали 58-летнего местного жителя за стрельбу в знакомого. Местным отделом МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Инцидент со стрельбой произошел в сентябре 2024 г., когда в дежурную часть полиции сообщили о 46-летнем мужчине с огнестрельными ранениями голени. Пострадавший рассказал, что накануне вечером возвращался домой, когда в него выстрелили, но рассмотреть нападавшего он не смог.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на одной из улиц города. Он пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и по дороге домой заметил своего знакомого, с которым у них довольно длительный конфликт. Следуя за приятелем, мужчина сделал два выстрела ему в ногу и скрылся.

Расследование продолжается.

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