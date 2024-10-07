В регионе прогнозируется штормовой ветер

Днем во вторник, 8 октября, в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

МЧС напоминает:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.