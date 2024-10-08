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Преступления Происшествия

Педагог из Клявлинского района перевела мошенникам более 1 млн рублей

КЛЯВЛИНО. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течении недели преподавательнице из села Клявлинского района в одном из мессенджеров писал неизвестный "полицейский".

Он пытался убедить женщину в том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.

Поверив, 49-летняя жительница области последовала инструкции и перевела более миллиона рублей на указанный счет злоумышленника. После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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