Педагог из Клявлинского района перевела мошенникам более 1 млн рублей

В течении недели преподавательнице из села Клявлинского района в одном из мессенджеров писал неизвестный "полицейский".

Он пытался убедить женщину в том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.

Поверив, 49-летняя жительница области последовала инструкции и перевела более миллиона рублей на указанный счет злоумышленника. После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.