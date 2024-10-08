Педагог из Клявлинского района перевела мошенникам более 1 млн рублей

В течении недели преподавательнице из села Клявлинского района в одном из мессенджеров писал неизвестный "полицейский".
Он пытался убедить женщину в том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.
Поверив, 49-летняя жительница области последовала инструкции и перевела более миллиона рублей на указанный счет злоумышленника. После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек