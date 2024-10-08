Житель Новокуйбышевска избил и ограбил соседа, пока искал знакомую

В Новокуйбышевске отправили под стражу за разбой 30-летнего безработного мужчину, который был судим 11 раз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в августе 2024 года. 53-летний потерпевший обратился в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Накануне ночью к нему пришел пьяный сосед, искавший знакомую. Когда злоумышленник услышал, что ее в квартире нет, он избил соседа бейсбольной битой и забрал из комнаты телевизор и DVD-проигрыватель. Ущерб составил 2,5 тыс. рублей.
Вскоре подозреваемого задержали.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек