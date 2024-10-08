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В Самаре арестовали участника драки у бара "Рюмочка"

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские правоохранители задержали 21-летнего студента СамГТУ Артема Егояна по подозрению нанесении тяжких травм. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В сентябре около бара "Рюмочка" произошла драка, в результате были жестоко избиты трое молодых людей. Один из них получил перелом основания черепа.

Личности основных участников драки установили по "горячим следам", но не задержали их оперативно. В результате двое предполагаемых участников конфликта — братья Муминовы 5 октября выехали из России в Казахстан. Еще один, некто Накашидзе, ранее выехал в Грузию, гражданином которой он является.

Единственным задержанным стал Егоян. Его подозревают по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и отправили в СИЗО.

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