В Самаре арестовали участника драки у бара "Рюмочка"

Самарские правоохранители задержали 21-летнего студента СамГТУ Артема Егояна по подозрению нанесении тяжких травм. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В сентябре около бара "Рюмочка" произошла драка, в результате были жестоко избиты трое молодых людей. Один из них получил перелом основания черепа.
Личности основных участников драки установили по "горячим следам", но не задержали их оперативно. В результате двое предполагаемых участников конфликта — братья Муминовы 5 октября выехали из России в Казахстан. Еще один, некто Накашидзе, ранее выехал в Грузию, гражданином которой он является.
Единственным задержанным стал Егоян. Его подозревают по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и отправили в СИЗО.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек