Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

На данный момент в каталоге собрано более 160 тысяч автомобилей от дилеров из различных регионов страны.

По словам руководителя направления "Новые автомобили" Авито Авто Никиты Ивахненко, количество предложение новых автомобилей на российском авторынке активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает Авито Авто. "На данный момент их уже более 2500, это около 80% всех официальных дилеров, представленных в России. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто", — прокомментировал Никита Ивахненко.

Вместе с тем растет и интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн. Как показало исследование, проведенное Авито Авто в сентябре 2024 года, среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% — сайтами с объявлениями, 30% — сайтами автосалонов и дилеров, 11% — сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.

Треть респондентов сообщили, что хотят сделать покупку именно у дилера, в первую очередь для легкости и безопасности покупки. На втором месте оснований для такой покупки — материальная выгода: почти четверть опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто. Пятая часть покупателей выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, и еще почти столько же хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет среди авто с пробегом.

Авито Авто помогает людям, находящимся в поиске новой машины. "На платформе в разделе "Новые авто" собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как "Проверенный партнер" и "Официальный дилер" облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки", — пояснил руководитель направления "Новые автомобили" Авито Авто.

Среди ключевых особенностей раздела "Новые авто" — возможность отфильтровать предложение по ряду факторов, среди которых не только стоимость и характеристики, но также условия гарантии и история представленности дилеров на платформе.

В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля — например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и пр. Также в разделе предусмотрены фильтры по условиям гарантии на машину и возможность воспользоваться сервисом Селект, где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.

Кроме того, в разделе с новыми авто дилеры могут соединять в одном мультиобъявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами — например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя и пр. Благодаря этому покупатели могут увидеть в одной карточке товара различные варианты модели, сравнить их и выбрать наиболее подходящий.

Попасть в раздел "Новые авто" можно в мобильном приложении Авито.