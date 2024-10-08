Жителя Самарской области будут судить за убийство нового знакомого

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Отрадном отправилось в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.