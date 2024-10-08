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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области будут судить за убийство нового знакомого

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном отправилось в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 20 апреля 2024 г. он дома выпивал с двумя мужчинами, с которыми познакомился накануне. В какой-то момент они поссорились, и хозяин квартиры напал с ножом на гостей. Один из пострадавших скончался от полученных травм. Второго удалось спасти в больнице.

Обвиняемого отправили под стражу. Скоро дело рассмотрит суд.

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