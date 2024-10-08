Жителя Самарской области будут судить за убийство нового знакомого

В Отрадном отправилось в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 20 апреля 2024 г. он дома выпивал с двумя мужчинами, с которыми познакомился накануне. В какой-то момент они поссорились, и хозяин квартиры напал с ножом на гостей. Один из пострадавших скончался от полученных травм. Второго удалось спасти в больнице.
Обвиняемого отправили под стражу. Скоро дело рассмотрит суд.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек