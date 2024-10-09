В пятницу, 11 октября, в 16:00, в выставочном зале Поволжской Академии образования и искусств святителя Алексия в Тольятти откроется выставка Дмитрия Анчукова "Краски русской глубинки" (0+).
Дмитрий Анчуков — преподаватель кафедры изобразительного искусства, член Союза художников России, участник многочисленных выставок. Основное направление в его творчестве — реалистическая живопись.
Основу экспозиции составляют картины, посвященные городу детства художника — Судиславлю. Бывший купеческий городок в Костромской области является исторической родиной предков Дмитрия Анчукова.
Вход свободный.
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