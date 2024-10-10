В Самарской области цыганку заподозрили в похищении миллиона по госпрограммам

Силовики обнаружили похищение более миллиона государственных денег цыганкой в Самарской области. Для того, чтобы "позолотить ручку", женщина, по версии следствия, придумала себе ребенка.

По предварительным данным, Вера Чудакова предоставила фиктивное свидетельство о рождении ребенка в ГКУ СО "ГУСЗН Самарского округа". Дальше она оформила по госпрограмме выплату маткапитала более чем в 446 тысяч рублей, а выплату обналичила, приобретя земельный участок в Пензенской области (номер 58:05:0700602:2669).

Кроме того, на основании недостоверных документов, она подала заявки на получение ежемесячных выплат в администрацию Кировского района Самары. Женщине выплачивали деньги до апреля 2024 года. В итоге она обогатилась еще на 684 тысячи рублей. В итоге в отношении "лже-мамы" сотрудники Чапаевского отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Это уже второй ставший известным за этот год случай предполагаемого получения цыганкой выплат мошенническим путем. Ранее под подозрение подпала Анастасия Марочкина, у которой правоохранители также не обнаружили "задекларированного" ребенка. Обеим "мамам" грозят реальные сроки лишения свободы.