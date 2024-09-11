16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния детсада и школы в Сызранском районе Ходом проверки по факту попытки мигрантов обокрасть магазин в Тольятти заинтересовались в СК РФ Силовики задержали цыганку, которая "увела" у государства крупные суммы и участок Предоставление "Древу" участков без торгов изучат в рамках уголовного дела Экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов останется под стражей до ноября

Преступления Происшествия

Силовики задержали цыганку, которая "увела" у государства крупные суммы и участок

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 250
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гражданки России Анастасии Марочкиной (по данным источников, она цыганка).

Уголовное дело возбудили в связи с хитрым мошенничеством. Предполагается, что Марочкина заявила в государственные органы, что родила ребенка. При этом она даже предъявила в ГУСЗН Самарской области фиктивное свидетельство о рождении ребенка.

Далее женщина оформила на себя материнский капитал - 453 тыс. рублей. Обналичила она выплату путем получения участка в Пензенской области с кадастровым номером 58:11:0100201:2362.

Однако на этом история не закончилась. Женщина, по версии следствия, подала заявки на предоставление ежемесячных выплат в администрацию Кировского района Самары. В итоге Марочкина стала получать выплаты и до 18 июля 2024 г. "позолотила ручку" более чем на 1,2 млн рублей.

Но все происходящее вскрылось, и в Чапаевском отделе СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Цыганке грозит "казенный дом".

По данным силовиков, случай такого рода мошенничества не единичен. Ранее в Самарской области уже возбудили уголовное дело на мать троих детей, которая обманула государство, заявив, что родила четвертого. В тот раз сумма ущерба составила более полумиллиона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6