Силовики задержали цыганку, которая "увела" у государства крупные суммы и участок

В Самарской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гражданки России Анастасии Марочкиной (по данным источников, она цыганка).

Уголовное дело возбудили в связи с хитрым мошенничеством. Предполагается, что Марочкина заявила в государственные органы, что родила ребенка. При этом она даже предъявила в ГУСЗН Самарской области фиктивное свидетельство о рождении ребенка.

Далее женщина оформила на себя материнский капитал - 453 тыс. рублей. Обналичила она выплату путем получения участка в Пензенской области с кадастровым номером 58:11:0100201:2362.

Однако на этом история не закончилась. Женщина, по версии следствия, подала заявки на предоставление ежемесячных выплат в администрацию Кировского района Самары. В итоге Марочкина стала получать выплаты и до 18 июля 2024 г. "позолотила ручку" более чем на 1,2 млн рублей.

Но все происходящее вскрылось, и в Чапаевском отделе СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Цыганке грозит "казенный дом".

По данным силовиков, случай такого рода мошенничества не единичен. Ранее в Самарской области уже возбудили уголовное дело на мать троих детей, которая обманула государство, заявив, что родила четвертого. В тот раз сумма ущерба составила более полумиллиона.