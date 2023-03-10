Мать троих детей из Самары подозревают в мошенничестве с выплатами на четвертого

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 23-летней безработной местной жительницы. Ее подозревают в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, девушка, имеющая на иждивении троих детей, предоставила в ОЗАГС Октябрьского района ложные сведения о рождении четвертого ребенка. После этого она подала заявление на выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка и с марта 2022 г. по февраль 2023 г. незаконно получила 524 тыс. рублей.