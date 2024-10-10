Дарья Касаткина выбыла с турнира в Китае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Ухане.

В матче третьего круга она уступила Магде Линетт из Польши, занимающей 45-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 2:6, 3:6, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В ее рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Линетт один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Таким образом, счет в личных противостояниях между Касаткиной и Линетт — 4-3 в пользу россиянки.