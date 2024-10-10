В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Волга, Волга" (0+). Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и фотообъединением СОО СЖР при поддержке правительства Самарской области.

Вниманию зрителей представлено 120 крупномасштабных фотографий, отражающих красоту великой русской реки в среднем и нижнем течении, природу волжских берегов, а также жизнь людей, живущих на Волге. Жанры: пейзаж, анималистика, стрит-фото. Кадры, вошедшие в экспозицию "Волга, Волга", сняты в Самарской, Волгоградской, Нижегородской областях.

Авторы представленных работ — члены фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Алмалиева, Екатерина Афанасьева, Анна Григорьева, Наталья Жулина, Сергей Курочкин, Олег Кирюшкин, Марина Кейлина, Геннадий Коломеец, Андрей Ларионов, Екатерина Мишина, Ирина Назарова, Юрий Стрелец, Силютина Анна, Елена Фомина, Наталия Шинкевич.

Выставка "Волга, Волга" будет работать до 15 декабря текущего года с 9.00 до 22.00. Рекомендуется для семейного просмотра.