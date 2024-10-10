Самарский пловец Кирилл Пульвер стал заслуженным мастером спорта России. Такое звание получили победители и призеры летних Паралимпийских игр 2024 года.

Приказ опубликован на сайте Минспорта РФ.

Напомним, Пульвер стал двукратным призером Паралимпиады‑2024. Он взял серебряную и бронзовые медали в двух дисциплинах.