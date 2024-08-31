Самарский пловец Кирилл Пульвер стал двукратным призером Паралимпиады‑2024

Самарский пловец Кирилл Пульвер взял серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

"Серебро" он завоевал в квалификации заплыва на 200 метров вольным стилем в классе S5, в который входят люди с умеренным уровнем инвалидности, а также люди, которые в полной мере используют свои руки, но ограничены отсутствием использования туловища и ног.

Вторая медаль - "бронза" на дистанции 100 м вольным стилем. 21-летний Пульвер преодолел дистанцию за 1.09,41.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев лично поздравил спортсмена. "Позвонил и пообщался с самарским спортсменом Кириллом Пульвером. Наш пловец выиграл серебро на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Самарская область гордится Кириллом, его тренерами Вячеславом Ленским и Сергеем Ивановым! Впереди у нашего спортсмена на Паралимпиаде запланированы еще старты — желаю успехов", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.