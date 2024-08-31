Самарский пловец Кирилл Пульвер стал двукратным призером Паралимпиады‑2024

Самарский пловец Кирилл Пульвер взял серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже.
"Серебро" он завоевал в квалификации заплыва на 200 метров вольным стилем в классе S5, в который входят люди с умеренным уровнем инвалидности, а также люди, которые в полной мере используют свои руки, но ограничены отсутствием использования туловища и ног.
Вторая медаль - "бронза" на дистанции 100 м вольным стилем. 21-летний Пульвер преодолел дистанцию за 1.09,41.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев лично поздравил спортсмена. "Позвонил и пообщался с самарским спортсменом Кириллом Пульвером. Наш пловец выиграл серебро на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на XVII Паралимпийских летних играх в Париже. Самарская область гордится Кириллом, его тренерами Вячеславом Ленским и Сергеем Ивановым! Впереди у нашего спортсмена на Паралимпиаде запланированы еще старты — желаю успехов", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Кирилл в 12 лет решил серьезно заниматься плаванием, а уже через год стал призером чемпионата Самарской области. Воспитанник тренеров Сергея Иванова и Вячеслава Ленского.