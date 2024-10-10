Новые технологии помогут выгнать мошенников из мобильного банка

Дополнительные меры безопасности для пользователей Онлайн-банка запустил ВТБ. Технология позволяет моментально отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии ВТБ Онлайн или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат или отделение. После сброса сессий доступ злоумышленникам будет заблокирован.

Согласно статистике, 85% хищений средств приходятся на социальную инженерию. Если мошенники получают доступ к личному кабинету клиента в онлайн-банке, то они могут либо попытаться как можно быстрее вывести все средства, либо длительное время наблюдать за движением средств на счетах потенциальной жертвы, чтобы, например, дождаться поступления крупной суммы. Поэтому важно не только оперативно реагировать на подозрительные ситуации, но и предпринимать профилактические меры и периодически проверять, какие устройства подключены к онлайн-банку.

Технология работает следующим образом: клиент звонит в контакт-центр или обращается в отделение ВТБ для ограничения доступа к личному кабинету в ВТБ Онлайн. В этом случае у него будет на выбор две опции: "Заблокировать ВТБ Онлайн" или "Отвязать все устройства". Опция "Отвязать все устройства" позволит завершить все сессии в личном кабинете, начатые на разных устройствах. При этом не нужно посещать офис или банкомат, а повторный вход онлайн займет не более минуты. В то же время, если клиент предпочтет заблокировать доступ, он может сделать это с последующей разблокировкой в отделении или через банкомат. При звонке в контакт-центр можно активировать опцию с помощью бота или при поддержке оператора в среднем менее чем за 1 минуту.

Ранее ВТБ анонсировал запуск специального режима чтения, который ограничивает все действия в Онлайн банке, чтобы помешать злоумышленникам украсть деньги клиентов.