Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее

За последний год потребление мобильного интернет-трафика в "Новой Самаре" и микрорайоне Крутые Ключи увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос МегаФон запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑объекты обеспечивают устойчивый голосовой сигнал и скорость передачи данных до 100 Мбит/с в многоквартирных домах и на прилегающей территории.

В динамично развивающихся микрорайонах продолжается жилищное строительство. Здесь проживают десятки тысяч молодых семей, которые ведут активную онлайн-жизнь. Большую часть своего "цифрового" времени они проводят в соцсетях и мессенджерах. Также среди предпочтений - киносервисы и площадки для просмотра видео.

Чтобы обеспечить стабильный и высокоскоростной мобильный интернет для жителей этих кварталов, инженеры установили дополнительные базовые станции, подобрав оптимальные средне- и высокочастотные диапазоны. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, обеспечив радиус покрытия до двух километров в условиях городской застройки.

Согласно результатам замеров, сделанных после запуска нового телеком-оборудования, скоростные показатели вблизи ТЦ "Мега" в Крутых Ключах варьируются в диапазоне от 17 до 25 Мбит/с, а в районе "Новой Самары" они достигают порядка 30 Мбит/с. Максимальные скорости в этих локациях могут доходить до 75 и 100 Мбит/с соответственно.

"Активное жилищное строительство создает объективную потребность в развитии инфраструктуры связи. Мы внимательно отслеживаем планы по возведению новых комплексов на территории региона, чтобы оперативно планировать мероприятия по расширению и модернизации сети. Еще одним важным фактором для установки базовых станций становится возрастающая активность пользователей на существующем оборудовании. Повышение нагрузки в уже заселенных кварталах служит сигналом для быстрого развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности", - говорит директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

С начала года оператор запустил и модернизировал более 70 телекоммуникационных объектов в Самаре. Масштабная работа охватила все районы города и ближайший пригород.