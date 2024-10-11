16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Волга, Волга" В музее Рязанова откроется выставка "Жизнь дома на улице Саратовской" Первая выставка "Третьяковки" в Самаре завершит работу 3 ноября Галерея "Заварка" проведет несколько пешеходных экскурсий по Самаре В музее Рязанова самарцев научат "читать" кино

Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется персональная выставка Дмитрия Мантрова

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 15 октября, в 17:00 в Историческом парке откроется персональная выставка работ Дмитрия Мантрова "Дорогами художника" (0+).

Дмитрий Мантров - председатель Самарского регионального отделения Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО.

На выставке будут представлены работы, написанные в разных уголках земли: на Урале, в Жигулевском заповеднике, на Соловецких островах, в Голландии, Индии, Чечне и других местах, куда судьба приводила художника в разные периоды его жизни. Художник предлагает зрителю вместе с ним пройти по камням Белого моря, постоять на берегу реки Чусовой, Ла-Манша и Волги, где ему довелось побывать с этюдником и запечатлеть свои переживания на холсте.

Стихи Дмитрия дважды вошли в альманах, издаваемый Самарской гуманитарной академией, а также были включены в репертуар театра слова Клары Саркисян и вошли в книгу К.Саркисян "Лето синих стрекоз".

Выставка продлится до 2 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3