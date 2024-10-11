В Самаре откроется персональная выставка Дмитрия Мантрова

Во вторник, 15 октября, в 17:00 в Историческом парке откроется персональная выставка работ Дмитрия Мантрова "Дорогами художника" (0+).

Дмитрий Мантров - председатель Самарского регионального отделения Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств - АИАП ЮНЕСКО.

На выставке будут представлены работы, написанные в разных уголках земли: на Урале, в Жигулевском заповеднике, на Соловецких островах, в Голландии, Индии, Чечне и других местах, куда судьба приводила художника в разные периоды его жизни. Художник предлагает зрителю вместе с ним пройти по камням Белого моря, постоять на берегу реки Чусовой, Ла-Манша и Волги, где ему довелось побывать с этюдником и запечатлеть свои переживания на холсте.

Стихи Дмитрия дважды вошли в альманах, издаваемый Самарской гуманитарной академией, а также были включены в репертуар театра слова Клары Саркисян и вошли в книгу К.Саркисян "Лето синих стрекоз".

Выставка продлится до 2 ноября.