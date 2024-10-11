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Музеи и выставки Культура

Союза художников России покажет в Самаре картины Юлии Кузнецовой

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в 18:30, в Выставочном зале Союза художников России откроется юбилейная выставка Юлии Кузнецовой "Она его обожает" (0+).

Выставка посвящена 30-летию творческой деятельности художника. На ней представлено около 100 картин и этюдов. Название выставки говорит об окружающем мире, природе, городе, искусстве, творчестве — обо всем, что вдохновляет, восхищает автора, дает чувствовать ростки новых идей и новые живописные смыслы. Это и ландшафтный пейзаж знаковых мест Самарской области — села Ширяева, Царевщины, Рождествено, Винновки со своими неповторимыми узнаваемыми особенностями, неуловимых переходных природных явлениях; и городской пейзаж, представленный самарскими улочками и видами со знакомыми архитектурными приметами с историей; это и пейзажи из путешествий, передающие восхищение автора и радость от возможности раскрыть увиденное в полотнах, воплотить композиционный строй сюжета и реализовать поиск сложных живописных и тональных решений. Это и цветочные натюрморты, и сочетание жанров в одном живописном сюжете.

Юлия Кузнецова, художник-живописец, живет и работает в Самаре. Член СРО ВТОО "СХР" России, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Окончила Самарскую Архитектурно-строительную академию (1995), Самарский государственный социально-педагогический университет (2018). С 1995 г. участвует в областных, региональных, всероссийских и международных выставках, проектах и фестивалях. Провела более 30 персональных выставок в Самаре.

Выставка продлится до 12 ноября.

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