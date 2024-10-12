В Ставропольском районе Самарской области сгорел частный дом

В субботу, 12 октября, произошел пожар в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 12:11 загорелся частный дом на ул. Советской в с. Зеленовка. Пожар распространился на 100 кв. м.

На тушение направили девять человек. Они ликвидировали возгорание в 15:38. Пострадавших нет.