"Лада" уступила "Амуру" в Хабаровске — 0:2

В воскресенье, 13 октября, в Хабаровске хоккеисты "Лады" встретились с местным "Амуром".
Кроме стартовых минут волжане почти не уступали сопернику, и первые два периода прошли без голов. На 50 минуте хабаровчане открыли счет, а второй гол забили за 26 секунд до сирены. У волжан же забить так и не получилось.
Во вторник, 15 октября, тольяттинцы еще раз встретятся с "Амуром".
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