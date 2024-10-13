"Лада" уступила "Амуру" в Хабаровске — 0:2

В воскресенье, 13 октября, в Хабаровске хоккеисты "Лады" встретились с местным "Амуром".

Кроме стартовых минут волжане почти не уступали сопернику, и первые два периода прошли без голов. На 50 минуте хабаровчане открыли счет, а второй гол забили за 26 секунд до сирены. У волжан же забить так и не получилось.

Во вторник, 15 октября, тольяттинцы еще раз встретятся с "Амуром".