Самарская спортсменка победила на первенстве мира по самбо

В субботу, 12 октября, в атлетическом центре Китон города Ларнака на Кипре состоялось первенство мира по самбо U-18. Самарская спортсменка Екатерина Фадеева стала победительницей в весовой категории до 72 кг. Об этом сообщает пресс-служба Самарской областной федерации самбо.

В первой схватке Екатерина с явным преимуществом за 2 минуты 4 секунды победила соперницу из Белоруссии Белачуб Варвару. В полуфинале Екатерина уверено со счетом 7:1 одолела спортсменку из Украины Еромину Анастасию.

В финале нашей самбистке противостояла действующая победительница молодежного первенства Европы сербка Беквалац Душка. Финальная схватка получилась упорной и продлилась все 4 отведенные минуты, в которой со счетом 1:0 сильнее оказалась самарская спортсменка.

"Поздравляем с заслуженной победой Екатерину и ее тренеров Анну Александровну Сараеву, Александру Алексеевну Ехлаеву", - отметили в федерации самбо.