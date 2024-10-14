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Единоборства Спорт

Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по грэпплингу

АСТАНА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице Казахстана Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг с участием 1800 спортсменов из 30 стран мира, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"Выступающие за сборную России представители Самарской области Аюб Гуданатов и Хамзат Стамбулов стали чемпионами мира в категории 130 кг", - отмечается в сообщении.

 

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