Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по грэпплингу

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В столице Казахстана Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг с участием 1800 спортсменов из 30 стран мира, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области