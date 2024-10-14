Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по грэпплингу

В столице Казахстана Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг с участием 1800 спортсменов из 30 стран мира, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
"Выступающие за сборную России представители Самарской области Аюб Гуданатов и Хамзат Стамбулов стали чемпионами мира в категории 130 кг", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?