Депутаты гордумы Самары проверили, как организована дорожная безопасность у школ

Рядом с некоторыми самарскими школами надо усиливать меры дорожной безопасности. Нужны дополнительные пешеходные переходы, светофоры, знаки и пр. К такому выводу пришли депутаты гордумы Самары во время выездного мероприятия 10 октября. Народные избранники посетили школы, где есть "дорожные" проблемы.

Проблема безопасности школьников весьма актуальна.

"Дети есть дети. Они переходят дорогу в наушниках, в капюшонах, не смотрят по сторонам. Нужно привлекать их внимание специальной разметкой, знаками и прочим", - отметил председатель думы Самары Алексей Дегтев.

Депутатам поступает масса обращений от родителей школьников и педагогов. Те просят усилить дорожную безопасность вблизи образовательных учреждений.

У школы №10 "Успех", которая находится на улице Силина, есть пешеходный переход со светофором. Проблема в том, что зеленый горит всего 18 секунд. Также необходимо обновить зебру: в середине дороги разметка стерлась.

Сложная ситуация сложилась вокруг школы №93. Путь к ней пролегает через проспект Карла Маркса. Участок имеет статус внутриквартального, но движение там интенсивнее, чем на некоторых городских магистралях. Дорогу постоянно переходят дети из ближайших домов, останавливаются машины, подвозящие учеников. При этом нет ни дорожной разметки, ни знаков, ни светофора.

"Этой проблеме много лет, - прокомментировала руководитель школы Татьяна Губанова. - Мы писали в администрацию района с просьбой решить вопрос, но ничего не измениось. Также обращались по поводу организации парковочных мест, но и это дело не сдвинулось с места. Машины паркуются прямо на тротуаре, поэтому обеспечить безопасность детей очень сложно".

По словам председателя думы, проблему нужно решать незамедлительно: "Ресурсы для этого у нас есть".

Также депутаты посетили еще несколько школ. Как сообщил депутат Вячеслав Звягинцев, дума направит письменные предложения главе города. Алексей Дегтев предложил подключить к "дорожной" работе руководство школ и родительские комитеты.

Председатель контрольного комитета думы Олеся Дворцова отметила, что мониторинг будет продолжен:

"Из 21 объекта мы выбрали пять, которые решили посетить лично: самим оценить обстановку, увидеть проблему и дальше уже принимать меры по ее решению. Но это не означает, что мы не побываем в других. В том числе и в тех районах, которые уверены, что у них в школах все в порядке, - важно убедиться в этом лично".

Более подробный материал читайте в среду, 16 октября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).