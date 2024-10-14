В день открытых дверей компания "Транспорт будущего" показала, как производят беспилотники

11 октября компания "Транспорт будущего" пригласила на свою научно-производственную площадку в Особой экономической зоне Тольятти представителей власти, общественников, студентов вузов и техникумов, журналистов и всех, кто пожелал узнать, как организовано производство беспилотных летальных аппаратов.

Свои первые производственные линии компания начала размещать на территории ОЭЗ девять месяцев назад, а сегодня завод выпускает уже порядка 60 летательных аппаратов в месяц. Новое современное предприятие демонстрирует стремительный рост строительства и расширения производства. В настоящее время это уже целый комплекс, состоящий из нескольких площадок - по производству деталей и компонентов, по сборке летательных аппаратов, по испытанию готовых дронов.

Участники мероприятия осматривали производственные объекты в сопровождении самых опытных членов команды предприятия, которые в интересной и доступной форме рассказали практически обо всех этапах создания БПЛА.

Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко в тот день также был в числе тех, кто встречал гостей, подробно и увлеченно рассказывал о каждом участке нового производства.

Он отметил:

"В настоящее время наша компания в Белгородском и Самарском регионе производит летательные аппараты - 100 штук в месяц совокупно на двух площадках. До декабря их количество вырастет до 100 на каждой из площадок, в следующем году - до 250 на каждой. На площадках ОЭЗ в Тольятти производят агродроны и логистические беспилотники. Агродрон первым вышел в серийное производство. Сегодня из 374 его деталей более 200 уже делаем сами - это воздушные винты, двигатели, драйверы, корпусные детали, крышки и даже топливные баки. То есть локализация производства превысила 50%. Однако есть задача эту цифру существенно увеличить. Таким образом, мы подходим к реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". То есть все - от сырья до готового изделия - должно быть полностью нашим, отечественным.

Каждое изделие проходит комплекс испытаний. Проверяют работу всех систем, и если выявили несовершенства, аппарат сразу возвращается на этап сборки для их устранения. Летные испытания проходят на специальном поле-площадке. Чтобы не зависеть от погоды, в конце октября планируется открыть ангарный комплекс на 2000 квадратных метров.

Участников Дня открытых дверей познакомили с главными этапами производственной цепочки - изготовлением металлических матриц, алюминиевых и пластиковых изделий, аккумуляторных батарей. Тольяттинцы смогли увидеть, как работают современные станки, оборудование, как и из каких материалов выпускаются детали. Наблюдали, как работают сотрудники завода. Интересно, что замечания и предложения любого члена коллектива выносят на обсуждение, рассматривают и в случае эффективности принимают.

Кроме того, гостям посчастливилось заглянуть в первый в России центр управления беспилотными авиационными системами. Сюда стекаются все данные о каждом беспилотнике в регионе, в том числе для разрешения полетов. Компания "Транспорт будущего" служит оператором и отвечает за полеты беспилотников по Самарской области.