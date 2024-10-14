В Самарской области будут чествовать лучших отцов региона

Накануне Всероссийского дня отца в Чапаевске пройдет концерт-митинг "Отец. Отчество. Отечество". Знак общественного признания "Во славу отцовства" получат 25 лучших отцов Самарской области. Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтеры ЕР и представители Штаба общественной поддержки "Единой России".

В этом году праздник проходит в Чапаевске, и 17 октября сюда приедут номинанты награды "Во славу отцовства" и лучшие отцы региона с семьями из 37 муниципальных образований Самарской области. Фотозоны, практикум по начальной военной подготовке и мастер-классы, - все это встретит гостей праздника уже на площади перед ДК им. Чапаева и в холле Дворца культуры.

Здесь можно поучаствовать в мастер-классах, а еще - написать письмо отцу-солдату или защитнику Отечества.

А 18 октября в Самаре в Штабе общественной поддержки "Единой России" папы и дети-подростки могут побывать на выставке военных артефактов "Через три войны", в зоне коворкинга попрактиковаться в изготовлении окопных свечей и масксетей, собрать и разобрать автомат Калашникова и пройти ускоренный курс оказания первой медицинской помощи.

Для ребят помладше работает творческая мастерская, в которой можно сделать авторскую открытку к Дню отца и посмотреть фильм в VR-очках о мужских профессиях.

В спикер-зале папы вместе с детьми смогут заняться спортивным ориентированием, а в молодежной зоне пройдет тематическое занятие для младших школьников "Папин день - каждый день": читаем, играем и мастерим книжки-малышки о самом лучшем папе вместе с Самарской областной детской библиотекой.

Напомним, с предложением учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября выступил заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов на стратегической сессии "Народная программа "Единой России". По указу президента День отца в России празднуется с 2021 года.