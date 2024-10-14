В Самарской области будут чествовать лучших отцов региона

Накануне Всероссийского дня отца в Чапаевске пройдет концерт-митинг "Отец. Отчество. Отечество". Знак общественного признания "Во славу отцовства" получат 25 лучших отцов Самарской области. Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтеры ЕР и представители Штаба общественной поддержки "Единой России".
В этом году праздник проходит в Чапаевске, и 17 октября сюда приедут номинанты награды "Во славу отцовства" и лучшие отцы региона с семьями из 37 муниципальных образований Самарской области. Фотозоны, практикум по начальной военной подготовке и мастер-классы, - все это встретит гостей праздника уже на площади перед ДК им. Чапаева и в холле Дворца культуры.
Здесь можно поучаствовать в мастер-классах, а еще - написать письмо отцу-солдату или защитнику Отечества.
А 18 октября в Самаре в Штабе общественной поддержки "Единой России" папы и дети-подростки могут побывать на выставке военных артефактов "Через три войны", в зоне коворкинга попрактиковаться в изготовлении окопных свечей и масксетей, собрать и разобрать автомат Калашникова и пройти ускоренный курс оказания первой медицинской помощи.
Для ребят помладше работает творческая мастерская, в которой можно сделать авторскую открытку к Дню отца и посмотреть фильм в VR-очках о мужских профессиях.
В спикер-зале папы вместе с детьми смогут заняться спортивным ориентированием, а в молодежной зоне пройдет тематическое занятие для младших школьников "Папин день - каждый день": читаем, играем и мастерим книжки-малышки о самом лучшем папе вместе с Самарской областной детской библиотекой.
Напомним, с предложением учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября выступил заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов на стратегической сессии "Народная программа "Единой России". По указу президента День отца в России празднуется с 2021 года.
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Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?