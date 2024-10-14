Спортсменка из Самарской области стала призером первенства мира по каратэ

Тольяттинка Дарья Юшкова - серебряный призер первенства мира по каратэ.
В Италии завершилось первенство мира по каратэ среди спортсменов 14-20 лет. Спортсменка сборной России Дарья Юшкова вышла в финал категории 68 кг среди спортсменов 18-20 лет и стала серебряным призером первенства мира.
Тренер Дарьи Юшковой - Артем Мелконян.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?