На ул. Ставропольской в Самаре до конца октября ограничат движение транспорта

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С 05:00 15 октября до 23:59 31 октября в Самаре на ул. Ставропольской в связи с производством работ на системе водоотведения ограничат движение транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары