МТС запустила фиксированную сеть в Самаре

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети домашнего высокоскоростного интернета в Самаре. В результате подключения к фиксированной сети, жители почти 3000 домов могут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом.
Возможность подключиться к фиксированной сети МТС уже доступна во всех городских районах Самары. Наибольшая активность подключений наблюдается в самых густонаселенных районах города — Кировском и Промышленном. В дальнейшем МТС будет расширять адресную программу подключений.
Запуск фиксированной сети позволит жителям Самары смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве онлайн, подключать устройства умного дома и объединять цифровые сервисы в "пакет", что отразится на экономии семейного бюджета. Так, при подключении интернета в комплекте с телевидением и мобильной связью получается экономить на ежемесячных расходах на связь до 40%. Абоненты смогут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединив домашний интернет, мобильную связь и телевидение вместе, получив доступ к более чем 200 каналам и онлайн-кинотеатру KION.
"Формат подключения цифровых сервисов МТС в один "пакет" сочетает в себе экономию и удобство для абонентов. Можно подобрать для себя и своих близких подходящий вариант из тарифов. Кому-то важно иметь больше минут для связи, а кому-то необходим большой трафик интернета. Комплексное предложение будет особенно полезно для больших семей, где каждый использует одно или несколько устройств, подключенных к интернету. Все это, вместе с возможностью пользоваться онлайн-кинотеатром KION, домашним интернетом и другими цифровыми сервиса, получат жители Самары", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Уточнить подробности, узнать, подключен ли дом к фиксированной сети, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители Самарской области могут на сайте МТС.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.