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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС запустила фиксированную сеть в Самаре

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети домашнего высокоскоростного интернета в Самаре. В результате подключения к фиксированной сети, жители почти 3000 домов могут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом.

Фото: предоставлено МТС

Возможность подключиться к фиксированной сети МТС уже доступна во всех городских районах Самары. Наибольшая активность подключений наблюдается в самых густонаселенных районах города — Кировском и Промышленном. В дальнейшем МТС будет расширять адресную программу подключений.

Запуск фиксированной сети позволит жителям Самары смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве онлайн, подключать устройства умного дома и объединять цифровые сервисы в "пакет", что отразится на экономии семейного бюджета. Так, при подключении интернета в комплекте с телевидением и мобильной связью получается экономить на ежемесячных расходах на связь до 40%. Абоненты смогут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединив домашний интернет, мобильную связь и телевидение вместе, получив доступ к более чем 200 каналам и онлайн-кинотеатру KION.

"Формат подключения цифровых сервисов МТС в один "пакет" сочетает в себе экономию и удобство для абонентов. Можно подобрать для себя и своих близких подходящий вариант из тарифов. Кому-то важно иметь больше минут для связи, а кому-то необходим большой трафик интернета. Комплексное предложение будет особенно полезно для больших семей, где каждый использует одно или несколько устройств, подключенных к интернету. Все это, вместе с возможностью пользоваться онлайн-кинотеатром KION, домашним интернетом и другими цифровыми сервиса, получат жители Самары", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Уточнить подробности, узнать, подключен ли дом к фиксированной сети, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители Самарской области могут на сайте МТС.

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