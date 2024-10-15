Самарские ученые освоили производство дешевого и легкого БПЛА из стеклопластика

Специалисты Самарского университета имени Королёва разработали и освоили выпуск легкого по весу и дешевого в производстве беспилотного летательного аппарата, корпус которого полностью изготавливается из стеклопластика. Применяемая технология позволяет снизить вес беспилотника по сравнению с рядом аналогичных аппаратов, что увеличивает дальность и скорость полета, а также массу полезной нагрузки, которую может взять на борт беспилотное воздушное судно (БВС).

Работы по созданию беспилотника велись на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва. Первый экземпляр такого БВС уже изготовлен, испытан и отправлен заказчику - одной из региональных компаний, занимающейся планерной авиацией.

"Новое БВС самолетного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства. Оно отличается высоким аэродинамическим качеством планера* и низким энергопотреблением силовой установки, что обеспечивает продолжительность полета в экономном режиме до 30 минут со скоростью от 80 до 120 км/ч. Мощная механизация задней кромки крыла** позволяет выполнять достаточно короткие (порядка 25 метров) взлет и посадку прямо в поле, на небольших площадках. При создании беспилотника применялись современные методики проектирования, разработанные в нашем университете и позволившие полностью реализовать заложенные аэродинамические характеристики, которые подтвердились на практике уже в ходе первого испытательного полета", - рассказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий "Системный инжиниринг беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва Олег Лукьянов.

Взлетный вес аппарата составляет 6,5 кг, из них 1,5 кг полезной нагрузки. Размах крыльев - 2,5 м, длина фюзеляжа - 1,35 м. Никаких дорогих зарубежных материалов в конструкции не использовалось: стеклопластик изготавливается из отечественных стеклоткани и эпоксидной смолы.

Техническое оснащение научно-технологического центра позволило изготовить конструкцию крыла из композиционных материалов методом вакуумного формования, что снизило массу конструкции, обеспечило качественные аэродинамические обводы и повысило жесткость и прочность фюзеляжа и крыла. Фюзеляж изготавливается немного иначе - методом контактного формования по мастер-модели.

* Планер - несущая конструкция самолета или других летательных средств, включает в себя фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и другие элементы конструкции.

** Механизация крыла - совокупность устройств на крыле летательного аппарата, предназначенных для регулирования его несущих свойств. Механизация может включать в себя закрылки, элероны, интерцепторы и другие элементы.