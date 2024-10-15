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Хоккей Спорт

Следж-хоккейные "Лада" и ЦСК ВВС сыграли на турнире "Герои нашего времени"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 14 по 15 октября в Ярославле проходили всероссийские соревнования по следж-хоккею "Герои нашего времени". В турнире участвовали следж-хоккейные команды, сформированные из числа военнослужащих, получивших тяжелые ранения и инвалидность в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

Фото: СХК "Лада-следж" и СХК "ЦСК ВВС-следж"

Соревнования организованы Паралимпийским комитетом России. Предыдущий этап соревнований проходил в июле в Тульской области, и тогда победителем турнира "Герои нашего времени" стала тольяттинская "Лада-следж".

На этот раз борьбу за медали вели шесть команд: СХК "Легион-следж СВО" из Ростова-на-Дону, СХК "Гвардия" из Балашихи Московской области, СХК "Звезда" из Санкт-Петербурга, СХК "Союз" из Владивостока и две команды из Самарской области: СХК "Лада-следж" из Тольятти и СХК "ЦСК ВВС-следж" из Самары.

В первый день турнира все клубы сыграли по два матча. Самарцы первый матч проводили с "Гвардией". После двух периодов счет не был открыт, победитель встречи определился в серии буллитов - им стала подмосковная "Гвардия". Во втором матче дня самарцы уступили "Союзу" - 1:6. Результативный бросок в составе "ЦСК ВВС-следж" на счету Юрия Лобанова.

В плей-офф самарская команда сыграла с ростовским "Легион-следж" и добилась крупной победы - 6:0. Шайбы забросили Сергей Артищев (дважды), Валентин Небайкин, Юрий Лобанов, Дмитрий Худошин и Сергей Шангутов. "ЦСК ВВС-следж" завершил турнир на пятом месте.

Тольяттинская "Лада-следж" на групповом этапе была сильнее "Легиона" - 1:0. Гол на счету Владислава Пашутина. А во втором матче дня тольяттинцы уступили "Звезде" из Санкт-Петербурга - 0:3.
В плей-офф "Лада" встретилась с подмосковной "Гвардией" в поединке за третье место. Счет открыл Владислав Пашутин, и до конца игры результат не изменился - 1:0. "Лада-следж" стала бронзовым призером соревнований.

В Самарской области уделяется большое внимание развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе вовлечению в систематические занятия спортом ветеранов СВО. Такие занятия способствуют их физической и социальной реабилитации и адаптации. В 2024 г. в регионе создан Центр адаптивной физкультуры и спорта, а по решению губернатора Вячеслава Федорищева принята программа поддержки адаптивного спорта.

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