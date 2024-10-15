Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по контролю за ходом отопительного сезона

Во вторник, 15 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в регионе. Участие в совещании приняли члены областного правительства, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, и.о. руководителя Средне-Поволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Васильев, главы городских округов и муниципальных районов, представители ресурсоснабжающих организаций.
"Отопительный сезон начался. Мы получаем много жалоб от наших жителей практически во всех муниципальных образованиях по тем или иным вопросам. Ситуация в каждом муниципалитете отдельно рассматривалась министерством жилищно-коммунального хозяйства, знаю, что у министерства на контроле основные проблемы, связанные с прохождением сезона. Вместе с тем давайте сейчас вместе посмотрим, как мы ситуацию проходим", - отметил глава региона, открывая совещание.
О ходе подачи тепла в жилые дома и социальные объекты региона доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов.
Из 23294 домов жилого фонда неподключенными остаются 588 домов, в том числе 457 в Самаре, 77 в Тольятти, 28 в Сызрани, 21 в Отрадном, четыре объекта в Красноярском районе и один в Октябрьске. На 100% подача тепла обеспечена для учреждений среднего и дошкольного, а также дополнительного образования. Среди вузов и учреждений профобразования пока не подключен к отоплению Самарский техникум кулинарного искусства. Также на данный момент нет тепла в семи медицинских учреждениях по региону, на одном ыйобъекте культуры (Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького) и в семи объектах социального обслуживания населения, расположенных в МКД.
Михаил Белоусов пояснил, что в основном это связано с авариями, которые произошли при запуске отопления, на подводящих сетях, а также с прорывами на внутридомовых сетях. Как сообщил врио министра, работы по устранению этих аварий ресурсоснабжающими организациями ведутся, в ближайшие дни подача тепла будет восстановлена.
В части подготовки объектов теплоснабжения было отмечено, что на текущий момент запущены все котельные, кроме одной в Красноярском районе, где проблема касается задолженности по электроэнергии. "Сегодня задолженность будет погашена, завтра котельная будет включаться", - заверил Михаил Белоусов.
В ближайшие дни планируется завершить реконструкцию квартальных сетей в Самаре (в границах улиц Ленина и Челюскинцев, Пензенской, Стара-Загоры и Кирова, Энтузиастов и Авроры, пр. Кирова и Московского шоссе, пр. Карла Маркса и Ново-вокзальной): на этих линиях подача тепла организована по временной схеме, по завершении ремонта планируется переход на постоянную схему.
На совещании обсудили необходимость установки узлов учета тепловой энергии в МКД. По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, домов, где такие узлы установлены, в Самаре сейчас мало. Вячеслав Федорищев отметил, что подготовка соответствующей программы - это совместная задача ресурсоснабжающих организаций и администрации города.
За прошедшую неделю было зафиксировано более 3300 обращений жителей региона по теме отопления, в том числе более 1700 по Самаре, 379 по Тольятти, 291 по Новокуйбышевску, 236 - по Сызрани, 189 - по Отрадному. На совещании были заслушаны доклады глав муниципалитетов, где количество жалоб от жителей наибольшее.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость контроля отработки каждого обращения по вопросу тепла. Он поручил врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаилу Белоусову выстроить взаимодействие с главами, чтобы информация и от центра управления регионом, и от министерства сразу направлялась к ним: "Главы смотрят, сами как руководители штабов по обеспечению отопительного сезона распределяют и отрабатывают каждую жалобу, которая приходит".
Обращаясь ко всем участникам совещания, глава региона отметил: "Погодные условия пока благоволят, но мы должны быть готовы ко всему. Поэтому, как мы и работали раньше, - ежедневное внимание к этому вопросу со стороны глав. Все замечания, которые поступают от жителей, должны отрабатываться в течение кратчайшего срока лично главой и дальше - даваться информация по инстанциям".
Вячеслав Федорищев также поручил Михаилу Белоусову ежедневно докладывать о текущей ситуации, решениях по имеющимся сложностям. Губернатор отметил, что проблема критической изношенности коммунальной инфраструктуры видна уже сейчас, в начале отопительного периода. В связи с этим он поручил врио министра подготовить предложения по ее модернизации: "Выводы надо сделать максимально быстро и, главное, предусмотреть масштабную программу реконструкции, гораздо большую, чем мы делали раньше".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...