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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по контролю за ходом отопительного сезона

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в регионе. Участие в совещании приняли члены областного правительства, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, и.о. руководителя Средне-Поволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Васильев, главы городских округов и муниципальных районов, представители ресурсоснабжающих организаций.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

"Отопительный сезон начался. Мы получаем много жалоб от наших жителей практически во всех муниципальных образованиях по тем или иным вопросам. Ситуация в каждом муниципалитете отдельно рассматривалась министерством жилищно-коммунального хозяйства, знаю, что у министерства на контроле основные проблемы, связанные с прохождением сезона. Вместе с тем давайте сейчас вместе посмотрим, как мы ситуацию проходим", - отметил глава региона, открывая совещание.

О ходе подачи тепла в жилые дома и социальные объекты региона доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов.

Из 23294 домов жилого фонда неподключенными остаются 588 домов, в том числе 457 в Самаре, 77 в Тольятти, 28 в Сызрани, 21 в Отрадном, четыре объекта в Красноярском районе и один в Октябрьске. На 100% подача тепла обеспечена для учреждений среднего и дошкольного, а также дополнительного образования. Среди вузов и учреждений профобразования пока не подключен к отоплению Самарский техникум кулинарного искусства. Также на данный момент нет тепла в семи медицинских учреждениях по региону, на одном ыйобъекте культуры (Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького) и в семи объектах социального обслуживания населения, расположенных в МКД.

Михаил Белоусов пояснил, что в основном это связано с авариями, которые произошли при запуске отопления, на подводящих сетях, а также с прорывами на внутридомовых сетях. Как сообщил врио министра, работы по устранению этих аварий ресурсоснабжающими организациями ведутся, в ближайшие дни подача тепла будет восстановлена.

В части подготовки объектов теплоснабжения было отмечено, что на текущий момент запущены все котельные, кроме одной в Красноярском районе, где проблема касается задолженности по электроэнергии. "Сегодня задолженность будет погашена, завтра котельная будет включаться", - заверил Михаил Белоусов.

В ближайшие дни планируется завершить реконструкцию квартальных сетей в Самаре (в границах улиц Ленина и Челюскинцев, Пензенской, Стара-Загоры и Кирова, Энтузиастов и Авроры, пр. Кирова и Московского шоссе, пр. Карла Маркса и Ново-вокзальной): на этих линиях подача тепла организована по временной схеме, по завершении ремонта планируется переход на постоянную схему.

На совещании обсудили необходимость установки узлов учета тепловой энергии в МКД. По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, домов, где такие узлы установлены, в Самаре сейчас мало. Вячеслав Федорищев отметил, что подготовка соответствующей программы - это совместная задача ресурсоснабжающих организаций и администрации города.

За прошедшую неделю было зафиксировано более 3300 обращений жителей региона по теме отопления, в том числе более 1700 по Самаре, 379 по Тольятти, 291 по Новокуйбышевску, 236 - по Сызрани, 189 - по Отрадному. На совещании были заслушаны доклады глав муниципалитетов, где количество жалоб от жителей наибольшее.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость контроля отработки каждого обращения по вопросу тепла. Он поручил врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаилу Белоусову выстроить взаимодействие с главами, чтобы информация и от центра управления регионом, и от министерства сразу направлялась к ним: "Главы смотрят, сами как руководители штабов по обеспечению отопительного сезона распределяют и отрабатывают каждую жалобу, которая приходит".

Обращаясь ко всем участникам совещания, глава региона отметил: "Погодные условия пока благоволят, но мы должны быть готовы ко всему. Поэтому, как мы и работали раньше, - ежедневное внимание к этому вопросу со стороны глав. Все замечания, которые поступают от жителей, должны отрабатываться в течение кратчайшего срока лично главой и дальше - даваться информация по инстанциям".

Вячеслав Федорищев также поручил Михаилу Белоусову ежедневно докладывать о текущей ситуации, решениях по имеющимся сложностям. Губернатор отметил, что проблема критической изношенности коммунальной инфраструктуры видна уже сейчас, в начале отопительного периода. В связи с этим он поручил врио министра подготовить предложения по ее модернизации: "Выводы надо сделать максимально быстро и, главное, предусмотреть масштабную программу реконструкции, гораздо большую, чем мы делали раньше".

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