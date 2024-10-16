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"Тольяттиазот" выступил партнером межрегионального турнира по вольной борьбе

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поддержал межрегиональный турнир по вольной борьбе, который прошел в Тольятти. Масштабное событие объединило около 300 спортсменов из Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей, республик Татарстан и Чувашия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Турнир проходил на протяжении трех дней. В нем приняли участие юноши и девушки до 16 лет из Приволжского федерального округа. Соревнования состоялись в рамках социального проекта "Борись и побеждай" автономной некоммерческой организации "Федерация вольной борьбы города Тольятти" (ФВБТ), которая стала одним из призеров седьмого этапа грантового конкурса ТОАЗа "Химия добра".

Инициатива ФВБТ направлена на повышение уровня физической подготовки молодых людей, популяризацию вольной борьбы и воспитание патриотизма через занятия спортом. На средства гранта было закуплено специальное мультимедийное оборудование, позволяющее демонстрировать оценки судей и решать спорные ситуации в схватке в режиме реального времени.

"Тольяттиазот" оказывает поддержку спортивной организации второй год подряд. В 2023 году для проведения соревнований межрегионального уровня были приобретены современные борцовские ковры.

"Поддержка спортивных инициатив - важная часть социальной политики "Тольяттиазота", ориентированная на формирование ценностей здорового образа жизни. Внешний контур развития спорта тесно переплетается с корпоративным. Сотрудники предприятия с энтузиазмом участвуют в областных и городских соревнованиях и регулярно занимают призовые места", - отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ".

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